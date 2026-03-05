Vertongen over oud-ploeggenoot bij Ajax: "Weergaloos, fenomeen"

"Ik heb wel hele mooie dingen meegemaakt", blikt Vertonghen terug op zijn tijd bij Ajax op het YouTube-kanaal van Ajax samen met Maarten Stekelenburg, Siem de Jong en Demy de Zeeuw. "Luis was een hele extreme speler in elk opzicht. Een fenomeen. Ik kan mij wel herinneren dat hij in de zomer hiervoor echt een rebel was en hij kwam terug in de zomer en toen was alles opeens netjes. Sokken goed, haartjes geknipt, shirt in de broek. Hij was toen veel serieuzer dan de jaren ervoor."

Vertongen vond de kwaliteiten van de spits uniek. "Weergaloos. Ik weet niet hoe die man dribbelde, altijd erlangs en verdedigers werden gek. Hij heeft dat later ook bij al zijn clubs nog bewezen." Ook Stekelenburg is lyrisch. "In het begin dacht ik altijd dat het geluk was dat hij altijd die bal meekreeg. Hij dribbelt tegen je aan, maar hij loopt door je heen en dan krijgt hij de bal mee."