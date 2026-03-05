Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Vertongen over oud-ploeggenoot bij Ajax: "Weergaloos, fenomeen"

Sara
Jan Vertongen en Maarten Stekelenburg bij Ajax
Jan Vertongen en Maarten Stekelenburg bij Ajax

Jan Vertongen heeft alleen maar lovende woorden voor zijn oud-ploeggenoot bij Ajax, Luis Suárez. De Belg speelde samen met Suárez in Amsterdam en genoot dagelijks van de bijzondere kwaliteiten van de spits. 

"Ik heb wel hele mooie dingen meegemaakt", blikt Vertonghen terug op zijn tijd bij Ajax op het YouTube-kanaal van Ajax samen met Maarten Stekelenburg, Siem de Jong en Demy de Zeeuw. "Luis was een hele extreme speler in elk opzicht. Een fenomeen. Ik kan mij wel herinneren dat hij in de zomer hiervoor echt een rebel was en hij kwam terug in de zomer en toen was alles opeens netjes. Sokken goed, haartjes geknipt, shirt in de broek. Hij was toen veel serieuzer dan de jaren ervoor."

Vertongen vond de kwaliteiten van de spits uniek. "Weergaloos. Ik weet niet hoe die man dribbelde, altijd erlangs en verdedigers werden gek. Hij heeft dat later ook bij al zijn clubs nog bewezen." Ook Stekelenburg is lyrisch. "In het begin dacht ik altijd dat het geluk was dat hij altijd die bal meekreeg. Hij dribbelt tegen je aan, maar hij loopt door je heen en dan krijgt hij de bal mee."

Brian Brobbey

Kieft positief over Ajax-aanvaller: "Die vind ik beter dan Brobbey"

Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

