Geschreven door Idse Geurts 23 feb 2022 om 11:02

Vanavond neemt Ajax het in de achtste finales van de Champions League op tegen Benfica. In deze wedstrijd komt Ajax ook een oude bekende tegen. Oud-Ajacied Jan Vertonghen speelt immers voor de Portugese club. Vertongen is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde tussen 2006 en 2012 meer dan tweehonderd wedstrijden voor Ajax. Hierin is de Belg ook lange tijd aanvoerder geweest.

De record-international van België draagt Ajax nog altijd een warm hart toe. Zo kijkt Vertonghen elk weekend nog naar wedstrijden van de Amsterdammers. “Elk weekend kijk ik naar hun wedstrijden in Nederland. We hebben Ajax geanalyseerd en kennen de ploeg goed”, laat Vertonghen weten tegenover RTL. Ook denkt Vertonghen dat Ajax niet onderdoet voor teams als Real Madrid, Paris Saint Germain of Manchester City. “Ik zet Ajax op hetzelfde niveau, of misschien zelfs hoger dan die teams. Er zijn een paar topfavorieten voor de Champions League, maar Ajax zit daar naar mijn mening niet ver vandaan”, stelt de verdediger.

Vertonghen ziet ook grote verschillen met het Ajax van zijn tijd. “De huidige ploeg is veel beter dan ons team destijds, net als de organisatie en de mogelijkheden. De club heeft grote sprongen gemaakt sinds mijn vertrek. Dat ziet iedereen. Ze zetten nog altijd in op de jeugd, maar hebben de balans tussen jeugd en aankopen gevonden. Ze kunnen ook spelers langer aan zich binden dan in mijn tijd”, besluit Vertonghen.