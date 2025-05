Vertonghen duidelijk over toekomst: "Daar zal je me niet zien"

De bijna 38-jarige Vertonghen wist recent nog succesvol een trainerscursus af te ronden. In principe zou de oud-Ajacied nu in een technische staf plaats kunnen nemen, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren.

"In een technische staf? Dat heb ik ook tegen Anderlecht gezegd, daar zal je me niet zien in het voetbal", zegt Vertonghen tegen Football is Life. "Ik heb totaal de passie niet om coach te worden." Het is nog niet duidelijk wat Vertonghen wel gaat na doen na zijn voetballoopbaan.