Vertonghen kijkt naar Ajax - Benfica: "Zullen ze moeten grijpen"

Het Champions League-duel tussen Ajax en Benfica van dinsdagavond is voor Jan Vertonghen een bijzondere ontmoeting. Zijn periode bij de Portugese topclub omschrijft de voormalig verdediger van de Ajacieden tegenover Ajax Showtime als ‘wisselend’.

"Ik kwam in de coronaperiode en dat heeft wel even geduurd," verwijst hij naar de tijd die nodig was om alles weer "back to normal" te krijgen. "Het was ook niet de beste tijd van Benfica, maar ik heb er toch wel een positief gevoel aan overgehouden. Aan zowel Benfica als aan mijn tijd in de stad Lissabon," vertelt Vertonghen. Tijdens zijn Benfica-jaren wist de Belg helaas geen prijzen te winnen, maar hij merkte wel dat er veel overeenkomsten zijn tussen Ajax en Benfica, de grootste clubs van respectievelijk Nederland en Portugal.

"Het zijn heel erg vergelijkbare clubs," zegt Vertonghen. "Het zijn de grootste clubs van het land. Beide clubs hebben de beste jeugdopleiding, spelen in een geweldige stad en hebben veeleisende supporters. Het is niet leuk als je verliest, maar des te mooier als je wint."

Benfica begon het seizoen onder trainer Bruno Lage, maar hij werd al snel vervangen door José Mourinho. Voor Vertonghen is Mourinho geen onbekende: de twee werkten samen in Vertonghens laatste seizoen bij Tottenham Hotspur en kwamen elkaar eerder ook tegen toen Mourinho coach was bij Real Madrid. "Hij weet hoe hij moet winnen. Zeker in toernooien. Ajax zal de spaarzame kansen echt moeten grijpen," benadrukt Vertonghen.