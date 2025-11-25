VI ZSM
Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Vertonghen kijkt naar Ajax - Benfica: "Zullen ze moeten grijpen"

Arthur
bron: Ajax Showtime
Jan Vertonghen op het Gouden Schoen Gala (2025)
Jan Vertonghen op het Gouden Schoen Gala (2025) Foto: © Pro Shots

Het Champions League-duel tussen Ajax en Benfica van dinsdagavond is voor Jan Vertonghen een bijzondere ontmoeting. Zijn periode bij de Portugese topclub omschrijft de voormalig verdediger van de Ajacieden tegenover Ajax Showtime als ‘wisselend’.

"Ik kwam in de coronaperiode en dat heeft wel even geduurd," verwijst hij naar de tijd die nodig was om alles weer "back to normal" te krijgen. "Het was ook niet de beste tijd van Benfica, maar ik heb er toch wel een positief gevoel aan overgehouden. Aan zowel Benfica als aan mijn tijd in de stad Lissabon," vertelt Vertonghen. Tijdens zijn Benfica-jaren wist de Belg helaas geen prijzen te winnen, maar hij merkte wel dat er veel overeenkomsten zijn tussen Ajax en Benfica, de grootste clubs van respectievelijk Nederland en Portugal.

"Het zijn heel erg vergelijkbare clubs," zegt Vertonghen. "Het zijn de grootste clubs van het land. Beide clubs hebben de beste jeugdopleiding, spelen in een geweldige stad en hebben veeleisende supporters. Het is niet leuk als je verliest, maar des te mooier als je wint."

Benfica begon het seizoen onder trainer Bruno Lage, maar hij werd al snel vervangen door José Mourinho. Voor Vertonghen is Mourinho geen onbekende: de twee werkten samen in Vertonghens laatste seizoen bij Tottenham Hotspur en kwamen elkaar eerder ook tegen toen Mourinho coach was bij Real Madrid. "Hij weet hoe hij moet winnen. Zeker in toernooien. Ajax zal de spaarzame kansen echt moeten grijpen," benadrukt Vertonghen.

Zet in op Ajax tegen Benfica!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Benfica. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan.."

0
Willy en René van de Kerkhof

René van de Kerkhof: "Hij is 50 procent van het probleem bij Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan.."

0
Sjaak Swart

Sjaak Swart geïrriteerd na vraag over Ajax: "Laat me met rust"

0
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd