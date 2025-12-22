Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Vertonghen mee naar het WK? "Hebben het er al met hem over gehad"

Tom
bron: Het Laatste Nieuws
Jan Vertonghen op het Gouden Schoen Gala (2025)
Jan Vertonghen op het Gouden Schoen Gala (2025) Foto: © Pro Shots

Jan Vertonghen gaat zich mogelijk voegen bij de staf van het Belgische elftal voor het aankomende WK. De oud-Ajacied is in gesprek met Rudi Garcia zo bevestigt hij bij Het Laatste Nieuws

"We hebben het er al met hem over gehad", bevestigt de Fransman dat er gesprekkenlopende zijn bij Het Laatste Nieuws. "Hij is iemand met veel ervaring op een WK. Op het vorige WK (in Qatar, red.) ging het fout. We willen weten hoe dat kwam als één van de favorieten, maar nog belangrijker: we willen we dat vermijden."

"In dat opzicht kunnen we zijn adviezen en ideeën zeker gebruiken", voegt hij daar aan toe. Met 157 interlands is Vertonghen tot op heden nog altijd recordinternational bij de Rode Duivels. Na het vorige EK nam de verdediger afscheid van de nationale ploeg.

