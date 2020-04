Geschreven door Jessica Westdijk 23 apr 2020 om 15:04

Vanwege zijn aflopende contract bij Tottenham Hotspur is het de afgelopen maanden al vaak gegaan over een terugkeer van Jan Vertonghen naar Ajax. Over interesse heeft de Belgische verdediger niet te klagen, want ook vanuit Italië en Spanje zou er interesse zijn.

In gesprek met Play Sports gaat hij nog maar eens in op een mogelijke rentree bij Ajax: “Of het nog te vroeg is? Nee, niet per se! Zeker niet gezien het niveau waar Ajax nu naar op zoek is. In de fase dat ik bij Ajax zat en ook de jaren daarvoor, was het nog te vroeg geweest. Maar Ajax heeft zulke stappen gemaakt, zowel sportief als financieel… Ajax zal altijd een optie zijn, in welke fase van mijn carrière dan ook.”

Vertonghen ziet echter ook dat Ajax met Daley Blind al een prima speler heeft staan op zijn plek. Daar zit hij dan ook een obstakel: “Ajax is ook een club die kijkt naar de doorstroming van jeugdspelers. Als je er dan twee (routiniers, red.) hebt, dan is dat een blokkade.”