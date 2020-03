Geschreven door Jessica Westdijk 20 mrt 2020 om 20:03

Jan Vertonghen lijkt de laatste tijd geregeld te hinten op een terugkeer naar Ajax. Onlangs plaatste hij een mysterieuze tweet met een klok.

Bij het Belgische OpVier kreeg hij de vraag van een kijker of we Vertonghen nog eens terug gaan zien bij Ajax. Het antwoord was in eerste instantie ook wat mysterieus: “Wie weet.” Daarna vervolgde hij: “Dat zit altijd wel al een soort van in de planning, ja.”

Afgelopen winter gingen er ook al verhalen over een terugkeer van Vertonghen naar Ajax. Dat ketste toen echter af omdat de Belgische verdediger te duur zou zijn. Komende zomer is Vertonghen transfervrij en is er dus in ieder geval geen discussie over de afkoopsom, maar alleen over zijn salaris.