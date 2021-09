Geschreven door Idse Geurts 30 sep 2021 om 17:09

Jan Vertonghen heeft kenbaar gemaakt dat hij waarschijnlijk niet meer terugkeert bij Ajax. De 34-jarige verdediger speelt nu bij Portugese topclub Benfica en lijkt hier zijn loopbaan ook te willen afsluiten. “Ik heb dan ook niet de ambitie om nog van club te veranderen, te verhuizen en weer een nieuw leven op te bouwen. Ik zit hier wel goed en ik denk dus dat er een grote kans is dat ik hier ga afsluiten”, zo laat Vertonghen weten tegenover RTL.

Dit nieuws zal toch als teleurstelling komen voor veel Ajacieden. Hoewel de verdediger al 34 jaar is, zouden veel fans hem nog steeds in een Ajax shirt willen zien. Vertonghen is altijd een publiekslieveling geweest bij Ajax, waar hij op zijn zestiende terecht kwam. Hij bleef de club bijna tien jaar trouw, om vervolgens een mooie stap naar Tottenham Hotspur te maken. In zijn tijd bij Ajax won de Belgische verdediger twee keer de Eredivisie en één keer de KNVB Beker. Uiteindelijk speelde Vertonghen 220 wedstrijden voor Ajax. Helaas zullen er hier dus geen wedstrijden aan worden toegevoegd.