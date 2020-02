Geschreven door Jessica Westdijk 12 feb 2020 om 12:02

De laatste tijd wordt er geregeld gesproken over een terugkeer van Jan Vertonghen naar Ajax. Een winterse transfer ging niet door, omdat de verdediger te duur zou zijn. Afgelopen week werd Vertonghen bij Spurs al na 55 minuten gewisseld en was hij in tranen.

Ten Hag liet daarop weten dat Ajax de situatie van Vertonghen “nadrukkelijk in de gaten houdt”. Valentijn Driessen voegt in de podcast van De Telegraaf een nieuw hoofdstuk toe aan de geruchten. “Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat Jan Vertonghen een terugkeer bij Ajax wel ziet zitten, maar niet in de huidige omstandigheden.”

Die huidige omstandigheden zouden er alles mee te maken hebben dat Daley Blind op dit moment ook bij Ajax speelt. Vertonghen en Blind spelen op dezelfde positie en dat betekent dat zij met elkaar moeten concurreren. De twee spelers zijn goede vrienden van elkaar en Vertonghen zou zo’n concurrentiestrijd niet zien zitten.