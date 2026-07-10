'Vertraagde' Ajax-transfer nadert einde: "Al dagen kogeltje rond"
De komst van Marc-André ter Stegen naar Ajax lijkt nog altijd slechts een kwestie van tijd. De Amsterdammers hebben de transfer nagenoeg afgerond, maar wachten nog op groen licht voordat de ervaren Duitse doelman officieel kan worden gepresenteerd.
Voetbal International meldde eerder op vrijdag al dat de overgang van Ter Stegen enige vertraging heeft opgelopen. De doelman moet zijn medische keuring bij Ajax nog ondergaan en voert momenteel gesprekken met FC Barcelona over de afwikkeling van zijn salaris. De Spaanse topclub blijft daarbij een groot deel van zijn salaris voor haar rekening nemen.
Volgens De Telegraaf is die salariskwestie het laatste obstakel richting de definitieve transfer. Tussen Ajax, FC Barcelona en Ter Stegen is verder alles 'kogeltje rond', waardoor de verwachting is dat de overstap snel officieel wordt afgerond.
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