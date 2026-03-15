Vertrek Ajacied lonkt? "Cijfers waarmee ze naar het buitenland gaan"

Ajax won zaterdag met een overtuigende 4-0 van Sparta Rotterdam, mede dankzij een uitblinkende Mika Godts. De Belgische buitenspeler was met een doelpunt en een assist van grote waarde voor de Amsterdammers en oogstte na afloop veel lof bij de analisten van ESPN. Zowel Marciano Vink als Mario Been waren onder de indruk van het optreden van de aanvaller in de Johan Cruijff ArenA.

Godts gaf na 73 minuten een fraaie steekpass op Davy Klaassen, die de bal beheerst afrondde. Niet veel later zette de Belg zelf de kers op de taart met de vierde treffer van de avond. "Ik vond zijn assist mooier dan de goal. Dat was echt een wereldbal, fantastisch", begint Been bij De Eretribune van ESPN. "Godts is gewoon een geweldige speler. Hij kan Ajax naar een hoger niveau tillen en heeft dat ook al regelmatig gedaan, met veertien goals en negen assists. Maar die bal was gewoon van absolute wereldklasse."

Ook Vink steekt zijn bewondering voor de buitenspeler niet onder stoelen of banken. Volgens de analist heeft Godts de kwaliteiten om in de toekomst een mooie stap te maken. "Als hij aan is, dan is hij ook echt aan. Hij heeft zulke snelle voeten. Hij heeft cijfers waarmee buitenspelers vaak naar het buitenland gaan. Of je nu Paixão, Gakpo of Godts heet. Hij is vrij compleet", oordeelt hij.

Toch ziet Vink nog wel een klein aandachtspunt voor de jonge Belg. In de absolute top moet het niveau volgens hem constanter worden. "Ik zeg niet dat hij weg moet hoor, maar die mindere wedstrijden dat kan in het buitenland echt niet."