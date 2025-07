Vertrek Ajax-speler lijkt kwestie van tijd: "Zo goed als zeker"

Ajax heeft een akkoord bereikt met Joeri Heerkens, wat vrijwel zeker het vertrek van Jay Gorter betekent. De 19-jarige Heerkens, recent nog Europees kampioen met Oranje Onder-19, staat op het punt om over te stappen van Sparta Praag naar de Amsterdammers. Eerder waren ook Robin Roefs (NEC) en Kayne van Oevelen (FC Volendam) in beeld, maar Ajax lijkt een definitieve keuze te hebben gemaakt.

Met zijn komst is de keepersgroep bij Ajax qua leeftijdsopbouw compleet. Naast Heerkens zijn ook Charlie Setford (21) en Paul Reverson (20) beschikbaar, zij zullen onderling gaan strijden om speelminuten bij Jong Ajax. Heerkens geldt als een talent met de potentie om in de toekomst eerste keeper te worden in de Johan Cruijff ArenA.

Voor Gorter lijkt daarmee zijn tijd in Amsterdam tot een einde te komen volgens Voetbal International die zijn vertrek bestempelde als 'Zo goed als zeker.' De 25-jarige doelman, die deels in de jeugd van Ajax werd opgeleid, heeft nog een contract tot medio 2026, maar mag uitzien naar een nieuwe club. Ook Matheus, die het afgelopen seizoen werd gehuurd van Sporting Braga, is inmiddels vertrokken. Hij tekende eerder deze zomer bij Rode Ster Belgrado.