Vertrek Ajax-target is onduidelijk: "Niet op de transferlijst"

Een terugkeer naar Ajax lijkt voorlopig niet aan de orde voor Kasper Dolberg. De Deense spits, die de afgelopen maanden werd gelinkt aan clubs als Ajax, Besiktas, Lille, Leeds United en Burnley, is volgens RSC Anderlecht geen speler die per se verkocht hoeft te worden. Sportief directeur Olivier Renard is duidelijk: Dolberg is belangrijk en staat niet te koop.

In gesprek met RTBF stelt Renard: "Hij is een heel belangrijke speler voor Anderlecht. Hij werd ook helemaal niet op de transferlijst gezet." Daarmee lijkt hij geruchten over een aanstaand vertrek te willen temperen. Ook Dolberg zelf lijkt geen haast te hebben om te vertrekken. "We hebben heel goed contact met hem. Hij vindt Anderlecht erg leuk", aldus Renard. "Hij zou zeker niet teleurgesteld zijn om bij Anderlecht te moeten blijven."

Tegelijkertijd blijft de club realistisch. Renard erkent dat er belangstelling is en dat niets uitgesloten kan worden. "We weten wat voor speler we in huis hebben met Dolberg. Ik kan niet beloven dat hij blijft en er zijn andere spelers die we liever zien vertrekken. Dolberg is zeker niet één van de spelers die weg moet." De marktwaarde van de Deens is momenteel geschat op 12 miljoen euro.