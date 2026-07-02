'Vertrek Koeman is volgens verwachting, het WK was de druppel'

Het vertrek van Ronald Koeman is ook internationaal niet onopgemerkt gebleven. In de buitenlandse media wordt vooral benadrukt dat het besluit eraan zat te komen en dat zijn tweede periode bij Oranje weinig overtuigend was verlopen.

Bij de BBC gaf voetbalexpert Arthur Renard zijn visie op de situatie. Hij stelt dat het moment van vertrek logisch voelt, mede door persoonlijke omstandigheden. 'Zijn contract liep hoe dan ook af, maar dit voelt als een goed moment om op te stappen. Zeker gezien de situatie rondom zijn zieke vrouw, met wie hij meer tijd wil doorbrengen.' Renard blikt ook terug op Koemans tweede termijn als bondscoach. Volgens hem was die duidelijk minder succesvol dan zijn eerste periode. 'Nadat hij trainer van Barcelona was, keerde hij terug bij Oranje, maar vanaf het begin was het lastiger dan de eerste keer. Hij heeft niet weten te overtuigen in zijn tweede termijn.' Daarbij wordt vooral ingezoomd op de speelstijl van het Nederlands elftal. 'Volgens velen speelde hij te verdedigend. Tegen Marokko koos hij voor vijf verdedigers, iets wat Nederland al een tijd niet meer had gedaan. Dat was opmerkelijk, want het gaf Marokko de ruimte om te voetballen. Na de wedstrijd was het duidelijk dat hij zou gaan en dat Nederland een frisse start nodig heeft.'

Ook in Duitsland wordt het vertrek breed uitgemeten. BILD plaatst Koeman in een reeks trainers die hun functie hebben verloren of hebben neergelegd. 'En dat is de volgende!', schrijven zij. 'Het WK van 2026 eist een volgend slachtoffer. Koeman verlaat de Nederlandse nationale ploeg na de nederlaag na strafschoppen tegen Marokko.' In Frankrijk wordt vooral gewezen op de voorspelbaarheid van zijn vertrek. L’Équipe stelt dat het scenario al langer in de lucht hing. 'De uitschakeling kost hem, zoals verwacht, zijn baan.' Ook RMC Sport ziet het als een kantelpunt. 'Dit was de druppel die de emmer deed overlopen voor het tijdperk van Koeman bij Nederland.'