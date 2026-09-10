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Ajax historie & oud-spelers

Vertrek Marc Overmars komt hard aan: "Niemand wist het"

Max
bron: Het Nieuwsblad
Marc Overmars
Marc Overmars Foto: © BSR Agency

Het vertrek van Marc Overmars heeft bij Royal Antwerp voor de nodige verbazing gezorgd. Ook speler Arthur Vermeeren zag de exit niet aankomen.

Overmars was in gesprek over een contractverlenging, maar onlangs kwam naar buiten dat de voormalig Ajacied vertrekt bij Antwerp. "Niemand wist dat dit eraan zat te komen", vertelt middenvelder Vermeeren aan Het Nieuwsblad.

De technisch directeur moet vanwege gezondheidsredenen een stap terug zetten en heeft daarom besloten te stoppen. "We hopen vooral dat het goed gaat met hem. Gezondheid is belangrijker dan voetbal", benadrukt Vermeeren. 

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