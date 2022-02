Geschreven door Idse Geurts 07 feb 2022 om 10:02

Het plotselinge vertrek van Marc Overmars is hard ingeslagen bij Ajax. Vanwege meerdere grensoverschrijdende berichten naar vrouwelijke collega’s, werd de positie van Overmars plots onhoudbaar. Overmars vertolkte sinds 2012 een belangrijke rol bij Ajax. Een significante pion voor het succes van Ajax valt dus weg. Hierdoor is de club genoodzaakt om snel door te pakken en het vertrek van Overmars op te vangen.

Volgens De Telegraaf zal Ajax in eerste instantie Edwin van der Sar vooruitschuiven als vervanger van Overmars. Van der Sar onderhoudt een goede band met Erik ten Hag, waardoor een nauwe samenwerking soepel zal verlopen. Daarnaast was Overmars ook erg betrokken bij de selectie van Ajax. Zo bewaarde hij regelmatig de rust binnen de selectie door met alle spelers te praten. Van der Sar zou, mede door zijn status als legendarische oud-doelman, deze taken prima kunnen overnemen. De selectie van Ajax kijkt tegen Van der Sar op, waardoor zijn adviezen goed zullen binnenkomen.

Toch is het de vraag of Van der Sar zijn huidige werkzaamheden als algemeen directeur wil blijven combineren met taken omtrent voetbalzaken. In dat geval zal Ajax wellicht Gerry Hamstra aanstellen als nieuwe directeur voetbalzaken. Op dit moment is Hamstra technisch manager bij Ajax. Middels deze functie ondersteunde Hamstra Overmars met zijn taken. Hierdoor weet Hamstra precies wat er van hem verwacht zal worden als vervanger van Overmars.

Ajax zou echter ook kunnen kijken buiten Amsterdam. Zo zou Marcel Brands ook een uitstekende kandidaat zijn. Brands werkte in Nederland eerder als technisch manager bij RKC Waalwijk, AZ en PSV. Bij deze clubs leverde Brands altijd uitstekend werk. In 2018 verliet Brands PSV voor een uitdaging bij Everton, maar hier was hij minder succesvol. Vorig jaar vertrok Brands bij de club uit Liverpool.

Ajax lijkt uiteindelijk dus genoeg mogelijkheden te hebben om Overmars te vervangen.