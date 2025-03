Vertrek van Farioli lonkt: "Bedanken voor de bewezen diensten"

Mike Verweij meldt in Kick-Off van De Telegraaf dat de directie van Ajax hoopt dat er komende zomer een mooie club voor Francesco Farioli zal komen, zo denkt hij. Volgens Verweij zal een ontslag van de Italiaan in ieder geval niet plaatsvinden.

Farioli presteert dit seizoen uitstekend met Ajax. De Amsterdammers hebben een comfortabele voorsprong van acht punten op PSV en maken nog kans op de kwartfinale van de Europa League, ondanks de 1-2 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt. "Het zijn prima resultaten die je kan overleggen, maar het oog wil ook wat", zo meent echter Valentijn Driessen.

In de discussie komt vervolgens de vraag naar voren of een trainer die mogelijk de landstitel wint alsnog ontslagen kan worden. "Weet je, Marc Overmars is weg", reageert Mike Verweij. "Dat was wel een type dat na zo’n seizoen, of zelfs als Farioli kampioen zou worden, had kunnen zeggen: dit is voor de lange termijn niet goed voor Ajax, dus we nemen afscheid van hem."

Verweij gaat verder over Farioli: "Nu zitten er directeuren zoals Marijn Beuker en Alex Kroes, die hem hebben aangesteld. Het is duidelijk een schot in de roos gebleken, want hij doet het cijfermatig heel goed. Die directeuren zullen hem nooit wegsturen, dat zou op dit moment echt belachelijk zijn, en dat gaat niet gebeuren."

Volgens Verweij hoopt de directie van Ajax dat er een mooie club komt voor Farioli. "Dan kunnen ze hem bedanken voor de bewezen diensten en zeggen: we zijn echt heel blij met je, want jij hebt ons naar de top gebracht en daarmee vijftig miljoen binnengehaald. Nu er een mooie kans voor je is, willen wij je die niet ontnemen en gunnen we je deze mogelijkheid. Dan kan hij via de voordeur de Arena verlaten."