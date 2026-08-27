'Vertrekkende Ajacied al gespot op trainingsveld nieuwe club'
Tristan Gooijer traint al mee met SK Lommel. De Ajacied moet nog gepresenteerd worden, maar staat dus al wel op het trainingsveld bij zijn nieuwe club.
De overstap van Gooijer naar SK Lommel is helemaal rond. Eerder deze week nam de verdediger, die een meerjarig contract gaat tekenen bij de Belgische club, via zijn sociale media al afscheid van Ajax. De bevestiging van beide clubs moet echter nog volgen.
Gooijer stond woensdag al wel op het trainingsveld bij SK Lommel, zo meldt de Belgische journalist Sven Claes. Het lijkt dus slechts een kwestie van tijd voordat Gooijer zich officieel een speler van Lommel kan noemen.
Míchel Sánchez hint op meer versterking: "Zijn we naar op zoek"
Van Gangelen onthult: "Hij is gescout en afgetest door Ajax"
'Ajacied in Italiaanse media gelinkt aan stap naar Bologna'
'Vertrekkende Ajacied al gespot op trainingsveld nieuwe club'
'Minister wil ander beleid uitsupporters': "Kan natuurlijk niet!"
Ajax krijgt transferadvies: "Nu pakken, volgend jaar ben je te laat"
Ajax Vrouwen verliest en heeft in return zware klus te klaren
Xavi looft Ajax-legende: "Dat was heel belangrijk voor mij..."
BREAKING | Ajax en Tsygankov akkoord, transfersom al uitgelekt'
'Ajax komt in actie en wil aanvoerder van nationale ploeg Mali halen'
'Ajax verliest talentvolle en geliefde trainer aan Al Qadsiah'
Klaassen over 'gespeeld duel': "If we really fuck it up..."
Míchel brengt slecht nieuws omtrent blessure: "Weten niet wanneer"
Van der Gijp kraakt Ajax-man: "Dan kom je bij hem. Dat is toch gek"
Kraay jr. adviseert: "Als Cruijff echt kampioen wil worden dan..."
FC Twente kijkt naar Ajax: "Ajax is dat wel twee keer gelukt"
Ajax lijkt duo opnieuw te missen, opsteker richting Sion-return
'Xavi volgende week gelijk op de tribune bij wedstrijd van Ajax'
'Ajax gaat komst van 28-jarige aanvaller deze week afronden'
Ajax ziet huurling snel terugkeren: "Persoonlijke omstandigheden..."
Ajax Vrouwen ontmoet Real Madrid: "Er liggen echt mogelijkheden"
'Transfertarget van Ajax stond ook op de lijst bij rivaal PSV'
Ajax-target vergeleken met Berghuis: "Niet de opvolger van Godts"
Hato verrast op nieuwe positie bij Chelsea: "Paste zich goed aan"
Verweij: "Bij Ajax is hij heel kort even op de radar verschenen"
Derksen twijfelt aan oud-Ajacied: "Ik heb zo mijn bedenkingen"
Bogarde: "Heb geen contact meer met Ajax, de norm is naar beneden"
Janse in belangstelling van Eredivisieclub: "Interessante optie"
Driessen wil ingrijpende verandering in Eredivisie: "Ongelofelijk"
Xavi rekent af met systeem van Koeman: "Dat is niet mijn idee"