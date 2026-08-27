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'Vertrekkende Ajacied al gespot op trainingsveld nieuwe club'

Max
Tristan Gooijer
Tristan Gooijer Foto: © BSR Agency

Tristan Gooijer traint al mee met SK Lommel. De Ajacied moet nog gepresenteerd worden, maar staat dus al wel op het trainingsveld bij zijn nieuwe club. 

De overstap van Gooijer naar SK Lommel is helemaal rond. Eerder deze week nam de verdediger, die een meerjarig contract gaat tekenen bij de Belgische club, via zijn sociale media al afscheid van Ajax. De bevestiging van beide clubs moet echter nog volgen.

Gooijer stond woensdag al wel op het trainingsveld bij SK Lommel, zo meldt de Belgische journalist Sven Claes. Het lijkt dus slechts een kwestie van tijd voordat Gooijer zich officieel een speler van Lommel kan noemen.

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