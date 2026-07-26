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Vertrekt Baas bij Ajax? "Volgens mij is er beweging rond hem"

Gijs Kila
bron: FC Afkicken
Youri Baas
Youri Baas Foto: © Pro Shots

Youri Baas zou deze transferzomer alsnog kunnen vertrekken bij Ajax. Dat vertelt transferjournalist Mounir Boualin bij FC Afkicken, die weet dat de verdediger mag vertrekken als er een aantrekkelijk bod op tafel komt.

Baas was de afgelopen twee seizoenen een vaste waarde in het hart van de Ajax-defensie, maar lijkt onder trainer Míchel minder zeker van een basisplaats. Tegen Vojvodina kreeg Daley Blind de voorkeur en bovendien beschikt de Spanjaard over meerdere opties centraal achterin. Volgens Boualin is een transfer daarom niet uitgesloten. "Volgens mij is er beweging rond Youri Baas."

De transferjournalist benadrukt dat Ajax bereid is mee te werken aan een vertrek. "In principe is iedereen te koop bij Ajax. Voor Youri Baas geldt hetzelfde als bijvoorbeeld Sean Steur. Achterin hebben ze nog Dies Janse en Daley Blind. Als Baas een mooi bedrag oplevert, kan hij aankomende maand zomaar vertrekken."

Boualin verwacht daarnaast dat ook andere verdedigers nog kunnen vertrekken uit Amsterdam. "En over Josip Sutalo hoor ik geluiden vanuit het Midden-Oosten. Vanuit daar is ook interesse in Tsuyoshi Watanabe."

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