Vertrekt Cruijff ook snel bij Ajax? "Dat is een doemscenario"

Met het ontslag van Willem Weijs bij Jong Ajax heeft Jordi Cruijff direct zijn stempel gedrukt op de organisatie. Volgens Het Parool is daarmee duidelijk geworden wie de voetbalkoers in Amsterdam bepaalt: "Cruijff en niemand anders".

De krant schetst een duidelijk contrast met de periode onder Alex Kroes. Die liep volgens Het Parool regelmatig vast in de interne besluitvorming. "Hij was het zat om voor besluiten te moeten bedelen om handtekeningen van collega-directeuren met grotere (financiële) zeggenschap en te wachten op overeenstemming tussen de Raad van Commissarissen en de bestuursraad, de grootaandeelhouder die op de achtergrond grote invloed uitoefent", schrijft de krant over de stroperige bestuurscultuur bij Ajax.

Cruijff lijkt daar geen last van te hebben. Hij staat binnen de club hiërarchisch boven directeur voetbal Marijn Beuker, die volgens de berichtgeving geen rol speelde in het ontslag van Weijs. Ook bij de aanstelling van Oscar García als nieuwe trainer van Jong Ajax was Beuker niet betrokken. Dat onderstreept volgens Het Parool hoe nadrukkelijk Cruijff zelf de regie pakt.

Daar zit echter ook een keerzijde aan. "De keerzijde van het machtsvertoon van Cruijff is dat er maar één iemand verantwoordelijk is. Als Ajax in het nieuwe seizoen zo matig blijft voetballen als nu, kan zelfs zijn achternaam hem niet behoeden voor een vervroegde aftocht", valt er te lezen.

Mocht het sportief misgaan, dan zou Cruijff volgens de krant mogelijk snel zijn conclusies trekken. "Gelet op de vele clubs en landen op zijn cv, zal hij dan snel zijn vertrokken. Voor Ajax is dat een doemscenario, omdat de club bij elk mislukt avontuur met een technisch directeur verder achterop raakt bij de Nederlandse en Europese top."