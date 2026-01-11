Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Vertrekt Gerald Alders bij Ajax? "Daar voer ik gesprekken over"

Amber
bron: AT5
Gerald Alders
Gerald Alders Foto: © Pro Shots

Gerald Alders sluit een tijdelijke overstap niet uit, maar zijn voorkeur ligt duidelijk bij een langer verblijf in Amsterdam. De twintigjarige verdediger wil het liefst zijn kans grijpen bij Ajax, ook al lijkt hij momenteel niet voor te komen in de plannen van interim-trainer Fred Grim.

"In het geval dat er geen perspectief is, kan verhuur een optie zijn", zegt Alders in gesprek met AT5 over zijn toekomst. "Daar voer ik gesprekken over, ik wil weten waar ik sta. Maar als het aan mij ligt, blijf ik gewoon voor Ajax spelen." Vorig seizoen werd hij al eens verhuurd aan FC Twente, maar een knieblessure beperkte hem daar tot slechts drie optredens.

De concurrentie op de rechtsbackpositie is groot, met onder meer Anton Gaaei en Lucas Rosa die regelmatig de voorkeur krijgen. Alders ziet dat echter vooral als een uitdaging. "Daar moet je mee omgaan. Je moet kijken waar je kansen liggen en daar vol voor gaan. Ik hoop nog steeds mijn kans te pakken bij Ajax."

De verdediger blijft daarom gefocust op zichzelf. "Ik ga er met een open blik in en leg de lat vooral bij mezelf. Op verwachtingen van buitenaf heb je geen invloed. Ik wil mezelf laten zien en alles geven." Alders kwam tot dusver vijf keer in actie voor Ajax, waarvan drie keer in de Eredivisie. Ook maakte hij tegen Galatasaray zijn debuut in de Champions League.

