Vertrekt Gloukh al bij Ajax? "Ik heb gesproken met Jordi Cruijff"
Met vijf doelpunten en vijf assists in de Eredivisie zijn de cijfers van Oscar Gloukh dit seizoen zeker niet slecht, maar toch moet de middenvelder het bij Ajax vaak doen met weinig speeltijd. Tijdens de interlandperiode sprak hij daarover met Israëlische media en gaf hij toe dat hij baalt van zijn situatie in Amsterdam.
In de oefeninterland tegen Georgië speelde Gloukh negentig minuten, iets wat hem bij Ajax al lange tijd niet meer overkwam. De laatste keer dat hij een volledige wedstrijd speelde voor de Amsterdammers was op 14 januari, toen Ajax in de KNVB Beker met 6-0 verloor van AZ.
De middenvelder gaf aan dat hij het moeilijk vindt om weinig minuten te maken, maar dat hij tijdens de interlandperiode wel kon laten zien wat hij kan. "Dit is een periode waarin ik een lange tijd niet veel gespeeld heb, zelfs niet onder de vorige coach", vertelde Gloukh bij het Israëlische televisiekanaal Sport 5. "Ik baal ervan dat ik niet speel, want ik wil spelen en winnen. Aan de andere kant doet het me goed, want ik kon alles geven bij de nationale ploeg. Dat hebben jullie ook gezien."
Gloukh zegt dat hij hard blijft werken om weer meer speeltijd te krijgen bij Ajax. Hij heeft inmiddels ook gesproken met technisch directeur Jordi Cruijff over zijn situatie bij de club. "Ik hoop dat mijn werk tijdens de interlandperiode gewaardeerd wordt. Ik zit in een periode waarin de coach een voorkeur geeft aan andere spelers. Ik heb gesproken met Jordi Cruijff en ik ben verder heel rustig. Ik probeer het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten en dan zien we wel wat er volgend seizoen gebeurt. Mijn contract loopt nog door, dat is alles wat ik erover wil zeggen."
