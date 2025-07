Vertrekt Taylor naar FC Porto? "Het bleef bij die 35 miljoen"

In de podcast Kick-off heeft Mike Verweij toelichting gegeven op de vermeende belangstelling van FC Porto voor Kenneth Taylor. Trainer Francesco Farioli zou zijn voormalige speler graag naar Portugal willen halen, maar volgens Verweij is de kans op een daadwerkelijke transfer 'niet zo groot'.

"Vooralsnog staat er niemand voor de deur om Taylor voor 35 miljoen op te halen. Portugal betaalt geen 35 miljoen voor een speler. Een Portugese ploeg betaalt nooit meer dan 15 tot 20 miljoen", begint Valentijn Driessen zijn verhaal. Verweij gaat vervolgens in op hoe het gerucht tot stand is gekomen. "Als een club een speler wil hebben, wordt er normaal gesproken eerst bij het management geïnformeerd, of hij een overgang wel ziet zitten."

De clubwatcher vervolgt: "Ik denk dat er ook bij Taylor geïnformeerd is en dat hij een overgang naar Porto misschien wel zou zien zitten", legt hij uit. "Vervolgens is er twee keer naar Ajax gebeld en Alex Kroes heeft gezegd: hij kost 35 miljoen. Toen werd er nog een keer gebeld, maar het bleef bij die 35 miljoen."

Volgens Verweij bleef het daarna stil. "Vervolgens is er helemaal niks meer gebeurd. Er is geen bod gekomen vanuit Porto, er lopen geen onderhandelingen, de speler en de agent weten ook nog van niks." Een daadwerkelijke transfer lijkt op dit moment dan ook niet aan de orde. "Zo zijn er wel tien clubs geweest die naar Taylor hebben geïnformeerd", aldus Verweij.

"Porto heeft in de zomer van 2023 een recordtransfer geboekt. Dat is Nico González van Barcelona. Die heeft 21,2 miljoen euro gekost, dus om dan voor Taylor 35 miljoen te gaan betalen..." Toch sluit Verweij niets volledig uit: "Schiet mij maar lek, want in de voetballerij kijk ik helemaal nergens meer van op. Maar op dit moment is er geen sprake van en de kans dat het gebeurt is gewoon niet zo groot", besluit hij.