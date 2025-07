Vertrokken Ajacied: "Het plan dat Ajax met me had, was niet goed"

"Het plan dat Ajax met mij had, was eigenlijk niet zo heel goed", zegt Ugwu tegenover de clubkanalen van FC Volendam. "Ik ben goed opgevangen en heb me makkelijk aangepast. Iedereen helpt me, ik kan echt met iedereen opschieten." De oud-Ajacied wil zichzelf bewijzen in de Eredivisie. "Ik zie mezelf als een complete verdediger. Ik ben snel, fysiek sterk en comfortabel aan de bal."

De Ajax-fans zagen zijn vertrek niet aankomen. Ugwu ziet dat ze zijn vertrek jammer vinden. "Op social media zie ik dat ze teleurgesteld zijn. Ze hadden het niet verwacht. Het is moeilijk, maar ik moest aan mezelf denken." Volendam wist hem uiteindelijk te overtuigen. De visie van de club, wat ze van mij verwachten, dat sprak me aan. Het voelt hier warm en vertrouwd. Ik wil basisspeler worden, belangrijk zijn, en leren van het niveau in de Eredivisie", aldus Precious Ugwu.