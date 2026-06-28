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Vertrokken Ajax-talent: "Ik vind dat ik de kans had moeten krijgen"

Max
bron: ESPN
Skye Vink aan de bal bij Jong Ajax
Skye Vink aan de bal bij Jong Ajax Foto: © BSR Agency

Skye Vink wil zich komend seizoen laten zien in de Eredivisie. De middenvelder maakte onlangs de overstap van Ajax naar SC Cambuur. 

Vink had het na 63 wedstrijden in Jong Ajax wel gezien in de Keuken Kampioen Divisie. "Ik vond dat ik toe was aan de Eredivisie en deze club kan mij dat bieden. Ik was helemaal verkocht toen ik het plan van de trainer hoorde, toen was de keuze snel gemaakt", vertelt hij aan ESPN

De zoon van Marciano Vink maakte nooit minuten bij de hoofdmacht van Ajax en dat zorgde voor teleurstelling. "Ik vind dat ik de kans had moeten krijgen, toen het bij Ajax 1 niet lekker liep en ik het in de KKD juist heel goed deed", geeft hij toe. "Toen die kans niet kwam, heb ik besloten dat het klaar was voor mij."

De negentienjarige middenvelder zette zijn zinnen op een transfer. "Toen heb ik heel direct gezegd dat ik weg wilde, ondanks het feit dat ik nog een contract van twee jaar had. Ik vond het een gemiste kans voor hen. Daar is alles mee gezegd", vervolgt Vink. 

Een terugkeer bij Ajax is niet uitgesloten; de club liet een terugkoopoptie opnemen in de deal met SC Cambuur. "Het is een vorm van waardering en respect, dat ze het in me zien zitten", beseft Vink. "Maar als ze het in me zien zitten, hadden ze me minuten moeten geven. Of in ieder geval een keertje bij de bank moeten halen. Dat hebben ze niet gedaan."

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