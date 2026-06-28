Vertrokken Ajax-talent: "Ik vind dat ik de kans had moeten krijgen"

Vink had het na 63 wedstrijden in Jong Ajax wel gezien in de Keuken Kampioen Divisie. "Ik vond dat ik toe was aan de Eredivisie en deze club kan mij dat bieden. Ik was helemaal verkocht toen ik het plan van de trainer hoorde, toen was de keuze snel gemaakt", vertelt hij aan ESPN.

De zoon van Marciano Vink maakte nooit minuten bij de hoofdmacht van Ajax en dat zorgde voor teleurstelling. "Ik vind dat ik de kans had moeten krijgen, toen het bij Ajax 1 niet lekker liep en ik het in de KKD juist heel goed deed", geeft hij toe. "Toen die kans niet kwam, heb ik besloten dat het klaar was voor mij."