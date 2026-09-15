'Vervelend nieuws over blessure Bouwman': "Het is een raadsel"

Henk Spaan heeft nieuwe informatie over de blessure van Aaron Bouwman. De columnist heeft navraag gedaan bij Ajax over de revalidatie van de verdediger en stelt dat die informatie niet overeenkomt met de uitspraken van PSV-trainer Peter Bosz.

De blessure die Bouwman opliep tijdens de wedstrijd tussen PSV en Ajax zorgde voor veel discussie. Ruben van Bommel maakte een harde overtreding op de verdediger en kreeg daar veel kritiek op. Bosz nam het vervolgens op voor zijn speler. De PSV-trainer noemde de kritiek ‘lachwekkend’ en liet weten dat hij verwachtte dat Bouwman deze week weer op het trainingsveld zou staan.

Volgens Spaan klopt daar echter niets van. Hij heeft bij Ajax geïnformeerd naar de huidige situatie rondom de revalidatie van Bouwman. "Bouwman staat de volgende week niet op het trainingsveld. Hij mag hoogstens een beetje fietsen in de gym, zoals mensen na een knieoperatie hun voeten en tenen moeten blijven bewegen. Dat noemen we revalideren. Het gebeurt niet in groepsverband, laat staan op het veld."