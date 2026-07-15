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Verwachte Ajax-aankoop zorgt voor verbazing: "Overmars-filosofie"

Max
bron: ESPN
Marc Overmars
Marc Overmars Foto: © BSR Agency

Ajax lijkt zich snel te gaan versterken met Marcos Leonardo. Dat Ajax bijna twintig miljoen gaat betalen voor de spits, zorgt voor de nodige verbazing. 

Leonardo voltooide naar verluidt zijn medische keuring al en komt over van Al-Hilal. "Ik vind het wel leuk, een Braziliaan weer", reageert Bram van Polen bij ESPN. "Je hebt tegenwoordig veel moraalridders. Ik hoop dat hij nog een beetje dat randje heeft en af en toe het nachtleven in Amsterdam ingaat en er twintig inschiet. Een beetje reuring weer."

Ajax gaat maximaal negentien miljoen euro betalen voor de Braziliaanse doelpuntenmaker. "Ik had begrepen dat Ajax anderhalf jaar geleden had aangekondigd dat dit soort bedragen niet meer betaald gingen worden. Die ommezwaai is na een dramatisch seizoen weer vrij snel gemaakt", aldus Vincent Schildkamp.

Ajax heeft de afgelopen tijd veel geld vrijgemaakt met de verkoop van spelers met hoge salarissen. "Ze hebben blijkbaar toch hier en daar wat bij elkaar weten te schrapen. Er zijn wat salarisposten weggestreept in de afgelopen twee transferperiodes, maar dan nog is het bijna twintig miljoen aan een transfersom", vervolgt de verslaggever. "En het is nog niet klaar."

"Het is een beetje de Overmars-filosofie, dus voor de inkomsten uit investeren. Dan moet het wel vallen met Champions League-voetbal, anders heb je een probleem", besluit hij. 

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