Verwachte Ajax-aankoop zorgt voor verbazing: "Overmars-filosofie"

Leonardo voltooide naar verluidt zijn medische keuring al en komt over van Al-Hilal. "Ik vind het wel leuk, een Braziliaan weer", reageert Bram van Polen bij ESPN. "Je hebt tegenwoordig veel moraalridders. Ik hoop dat hij nog een beetje dat randje heeft en af en toe het nachtleven in Amsterdam ingaat en er twintig inschiet. Een beetje reuring weer."

Ajax gaat maximaal negentien miljoen euro betalen voor de Braziliaanse doelpuntenmaker. "Ik had begrepen dat Ajax anderhalf jaar geleden had aangekondigd dat dit soort bedragen niet meer betaald gingen worden. Die ommezwaai is na een dramatisch seizoen weer vrij snel gemaakt", aldus Vincent Schildkamp.