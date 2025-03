Verwachte opstelling Ajax: Farioli heeft opties Klaassen en Fitz-Jim

Ajax krijgt zondagmiddag de kans om zich te revancheren na de pijnlijke uitschakeling in de Europa League. In de Johan Cruijff ArenA wacht AZ, een directe concurrent in de strijd om de bovenste plekken. Trainer Francesco Farioli kan in dat duel weer beschikken over meerdere vaste krachten, die afgelopen donderdag nog ontbraken in Frankfurt.