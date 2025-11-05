Verwachte opstelling Ajax: Heitinga moet lastige keuzes maken

John Heitinga zal dan ook de nodige wijzigingen doorvoeren. Youri Regeer zat naast Heitinga op de persconferentie, waardoor er een basisplaats voor hem in het vat lijkt te zitten. Kenneth Taylor is er niet bij vanwege een schorsing: James McConnell, Kian Fitz-Jim, Jorthy Mokio en Davy Klaassen kunnen op zijn plek starten. Mokio lijkt de beste papieren te hebben.

Aanvallend zou Oliver Edvardsen in de basis kunnen starten in plaats van Raúl Moro. Toch lijkt Moro nog wel de voorkeur te krijgen. Dolberg kan nog niet meedoen, waardoor Wehorst de spits is. Dat geldt ook voor Berghuis, waardoor Godts als linksbuiten mag starten.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Wijndal, Baas, Itakura, Gaaei; Mokio, Regeer, Gloukh; Godts, Weghorst, Moro.