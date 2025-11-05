Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Verwachte opstelling Ajax: Heitinga moet lastige keuzes maken

Rik Engelbertink
bron: Ajax1
Jacob Trenskow en Kenneth Taylor
Jacob Trenskow en Kenneth Taylor Foto: © Pro Shots

Ajax speelt op woensdagavond in de Champions League tegen Galatasaray. De Amsterdammers zullen zich willen revancheren na het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen SC Heerenveen.

John Heitinga zal dan ook de nodige wijzigingen doorvoeren. Youri Regeer zat naast Heitinga op de persconferentie, waardoor er een basisplaats voor hem in het vat lijkt te zitten. Kenneth Taylor is er niet bij vanwege een schorsing: James McConnell, Kian Fitz-Jim, Jorthy Mokio en Davy Klaassen kunnen op zijn plek starten. Mokio lijkt de beste papieren te hebben.

Aanvallend zou Oliver Edvardsen in de basis kunnen starten in plaats van Raúl Moro. Toch lijkt Moro nog wel de voorkeur te krijgen. Dolberg kan nog niet meedoen, waardoor Wehorst de spits is. Dat geldt ook voor Berghuis, waardoor Godts als linksbuiten mag starten.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Wijndal, Baas, Itakura, Gaaei; Mokio, Regeer, Gloukh; Godts, Weghorst, Moro.

Hans Kraay junior bij de uitreiking van de Eredivisie Awards

Hans Kraay junior: "Weet je wie Jordan Henderson het meest mist?"

Victor Osimhen viert een goal tegen Bodo/Glimt

'Galatasaray in Amsterdam: dit is hoe de Turken gaan spelen'

Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

Alfons Groenendijk

Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"

Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

Wout Weghorst in duel met Sam Kersten

SAMENVATTING | Ajax zeer matig en wint niet van SC Heerenveen

Ibrahim Afellay

Ibrahim Afellay hard voor Ajax: "Dat mag je wel verwachten"

