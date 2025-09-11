'Verwachting Dolberg torenhoog': "Dat was zijn grote kwaliteit"

In België zijn de verwachtingen rond Kasper Dolberg hooggespannen. Dat zegt Anderlecht-watcher Jürgen Geril van Het Laatste Nieuws in gesprek met Ajax Showtime. De journalist blikt terug op Dolbergs tijd in Brussel en legt uit waarom hij denkt dat de spits goed bij Ajax zal passen.

"Dolberg was bij Anderlecht de beste speler", stelt Geril bij Ajax Showtime. "De man met de meeste techniek en met de stijl van het huis. Ik heb hem geweldige doelpunten zien maken. Onder meer met een volley, waarbij hij de bal in de winkelhaak knalt. Dat was zijn grote kwaliteit." Dolberg maakte op Deadline Day voor tien miljoen euro de overstap naar Amsterdam.

Volgens Geril sluit de speelstijl van Ajax goed aan bij de kwaliteiten van de 27-jarige aanvaller. "Hij is erbij gebaat dat er goede voetballers om hem heen staan om aanvallen en acties op te zetten. Dat is met ups en downs gegaan bij Anderlecht. Als het niet lukt, rendeert hij minder. Bij Ajax, waar heel dominant gespeeld wordt, en waar ook meer ruimte ligt in de Nederlandse competitie, zal hij ongetwijfeld heel veel scoren."