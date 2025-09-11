AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
'Verwachting Dolberg torenhoog': "Dat was zijn grote kwaliteit"

Arthur
bron: Ajax Showtime
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019

In België zijn de verwachtingen rond Kasper Dolberg hooggespannen. Dat zegt Anderlecht-watcher Jürgen Geril van Het Laatste Nieuws in gesprek met Ajax Showtime. De journalist blikt terug op Dolbergs tijd in Brussel en legt uit waarom hij denkt dat de spits goed bij Ajax zal passen.

"Dolberg was bij Anderlecht de beste speler", stelt Geril bij Ajax Showtime. "De man met de meeste techniek en met de stijl van het huis. Ik heb hem geweldige doelpunten zien maken. Onder meer met een volley, waarbij hij de bal in de winkelhaak knalt. Dat was zijn grote kwaliteit." Dolberg maakte op Deadline Day voor tien miljoen euro de overstap naar Amsterdam.

Volgens Geril sluit de speelstijl van Ajax goed aan bij de kwaliteiten van de 27-jarige aanvaller. "Hij is erbij gebaat dat er goede voetballers om hem heen staan om aanvallen en acties op te zetten. Dat is met ups en downs gegaan bij Anderlecht. Als het niet lukt, rendeert hij minder. Bij Ajax, waar heel dominant gespeeld wordt, en waar ook meer ruimte ligt in de Nederlandse competitie, zal hij ongetwijfeld heel veel scoren."

Valentijn Driessen

Driessen zeer fel: "Het lijkt gewoon helemaal nergens meer op"

0
Francesco Farioli emotioneel

Lied over Farioli viraal in Portugal: "Kunnen het niet geloven"

0
Erik ten Hag

Ten Hag-exit zorgt voor hilariteit: "Na drie dagen wilde hij weg"

0
Wim Kieft

Van Egmond geeft update over Wim Kieft: "De pijn was minder"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
