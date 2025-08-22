Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"

Max
bron: Kick-Off
Mike Verweij
Mike Verweij

Ajax zoekt nog altijd naar een nieuwe controlerende middenvelder. De club uit Amsterdam werd in verband gebracht met oude bekenden als Edson Álvarez en Nemanja Gudelj, maar die gaan het niet worden. 

Ajax moet eerst nog wat kapitaal vrijmaken. "Er gaat nog wel een zes komen, maar het wordt allemaal wel heel kort dag", vertelt Mike Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Ajax heeft gewoon de voorkeur voor kopen en het liefst ook een jonge speler, die ze uiteindelijk voor meer kunnen verkopen. Als dat niet lukt, dan kan er nog steeds een huur tot stand komen. Er passeren een heleboel namen, maar ik denk dat ze voor een jonger alternatief gaan."

Zo viel de naam van Sevilla-middenvelder Gudelj, maar daar weet Ajax naar verluidt nog niks van. "Ik denk ook niet dat het verstandig zou zijn. Gudelj heeft op een gegeven moment geweigerd om te spelen. Dat dragen fans je na", oordeelt de journalist. Oude bekende Alvarez bleek niet haalbaar. "Dan worden de rekensommen gemaakt en toen bleek, ook na ruggenspraak met de Raad van Commissarissen: dit gaat hem financieel nooit worden."

