Verweij: "Ajax gaat kijken of hij een mooie transfer kan maken"

Ajax gaat komende zomer kijken of Brian Brobbey een mooie transfer kan maken. Dat vertelt Mike Verweij in Kick-off van de Telegraaf .

Brobbey kent geen geweldig seizoen, maar toch hoopt Ajax komende zomer een mooi bedrag te ontvangen voor de spits. "Met Brobbey en zijn management is de afspraak gemaakt dat er na dit seizoen gekeken gaat worden of hij een mooie transfer, die goed is voor Ajax en voor Brobbey, kan maken", zo vertelt clubwatcher Verweij.

Verweij vraagt zich af of er een toptransfer in het verschiet ligt voor de Ajacied. "Nu denk ik dat het met deze statistieken en vorm heel moeilijk wordt, maar ook dat kan over vijf weken weer anders zijn", beseft de journalist. Concurrent Wout Weghorst is dit seizoen regelmatig belangrijk gebleken. "Het is een gouden zet geweest. Uit bij Heracles, uit bij NEC, thuis tegen FC Groningen, uit bij Fortuna en nu tegen Willem II is hij goud waard geweest."