Verweij: "Ajax voelt zich nog steeds een beetje geflikt door hem"

2026-01-04
Stije Resink
Kenneth Taylor heeft vrijdag zijn transfer van Ajax naar Lazio Roma afgerond. De club uit Amsterdam ontvangt circa zeventien miljoen euro voor de middenvelder en dat is volgens Mike Verweij een 'goede deal'. 

"Ajax wilde afgelopen zomer 25 miljoen van Porto, maar ik denk dat daar ook iets anders meespeelde", blikt hij terug in de podcast Kick-off op de website van de Telegraaf. "Ik denk dat Alex Kroes liever niet aan Porto wilde verkopen, omdat daar Farioli zit", constateert de clubwatcher. Valentijn Driessen haakt vervolgens in en toont zich kritisch. "Dat zou wel echt een hele verkeerde instelling zijn als Ajax-directeur. Je moet verkopen voor het hoogste bedrag", reageert hij.

Volgens Verweij was de Portugese topclub echter niet bereid om aan de vraagprijs te voldoen. "Porto wilde niet 25 miljoen betalen", blikt hij terug. "Ajax voelt zich nog steeds een beetje geflikt door Farioli. Je leest overal dat ze de 'slechtste beslissing ooit' hebben gemaakt door Farioli te laten gaan. Maar het is gewoon een feit dat Farioli een breuk heeft geforceerd. Hij heeft onmogelijke eisen gesteld. Als die waren ingewilligd had hij wel weer iets anders gevonden. Hij wilde gewoon naar Porto", besluit Verweij. 

