Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Verweij: "Ajax wil hem aan iedereen verkopen behalve aan PSV"

Bjorn
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © Pro Shots

Mike Verweij houdt rekening met een vertrek van Youri Baas bij Ajax. De verslaggever van De Telegraaf ziet dat de 23-jarige verdediger momenteel buiten de boot valt bij Ajax, doordat trainer Míchel kiest voor Aaron Bouwman en Daley Blind in het centrum van de defensie.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Ik hoorde dat Ajax zelfs bereid zou zijn om na te denken over een bod op Youri Baas als dat komt", vertelt Verweij in de podcast Kick-off. "Baas lijkt toch een beetje het kind van de rekening te worden."

Toch houdt trainer Míchel de deur wel open voor Baas. "We hebben na afloop van de wedstrijd tegen Shelbourne ook met Míchel Sánchez staan praten en die is wel vol vertrouwen over Baas. Hij ziet het wel erg in hem zitten", aldus Verweij.

Toch behoort een transfer ook tot de mogelijkheden. "Ik denk wel dat als daar een goed bod op komt, dat een verkoop dan ook bespreekbaar wordt", concludeert Verweij, die weet dat Baas ook al in verband werd gebracht met PSV. Toch acht hij de kans niet heel groot dat de centrumverdediger naar Eindhoven verkast.

"Tenzij zij met een grote zak geld over de brug komen", zegt Verweij over een eventuele poging van PSV. "Ik denk dat Ajax hem aan iedereen wil verkopen, behalve aan de concurrenten in Nederland."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Roony Bardghji

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

0
Mika Godts

'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Ajax Podcasts Youri Baas Mike Verweij
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws