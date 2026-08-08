Verweij: "Ajax wil hem aan iedereen verkopen behalve aan PSV"
Mike Verweij houdt rekening met een vertrek van Youri Baas bij Ajax. De verslaggever van De Telegraaf ziet dat de 23-jarige verdediger momenteel buiten de boot valt bij Ajax, doordat trainer Míchel kiest voor Aaron Bouwman en Daley Blind in het centrum van de defensie.
"Ik hoorde dat Ajax zelfs bereid zou zijn om na te denken over een bod op Youri Baas als dat komt", vertelt Verweij in de podcast Kick-off. "Baas lijkt toch een beetje het kind van de rekening te worden."
Toch houdt trainer Míchel de deur wel open voor Baas. "We hebben na afloop van de wedstrijd tegen Shelbourne ook met Míchel Sánchez staan praten en die is wel vol vertrouwen over Baas. Hij ziet het wel erg in hem zitten", aldus Verweij.
Toch behoort een transfer ook tot de mogelijkheden. "Ik denk wel dat als daar een goed bod op komt, dat een verkoop dan ook bespreekbaar wordt", concludeert Verweij, die weet dat Baas ook al in verband werd gebracht met PSV. Toch acht hij de kans niet heel groot dat de centrumverdediger naar Eindhoven verkast.
"Tenzij zij met een grote zak geld over de brug komen", zegt Verweij over een eventuele poging van PSV. "Ik denk dat Ajax hem aan iedereen wil verkopen, behalve aan de concurrenten in Nederland."
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