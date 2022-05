Geschreven door Idse Geurts 10 mei 2022 om 11:05

Aangezien Ryan Gravenberch na dit seizoen lijkt te vertrekken bij Ajax, is de club druk op zoek naar versterkingen voor het middenveld. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij staat Quinten Timber hoog op de nominatie op de rol in te vullen. Vorig jaar vertrok de broer van Jurriën Timber nog van Ajax naar FC Utrecht, maar Ajax wil de middenvelder nu alweer terugkopen.

“Ajax is aan het kijken naar Quinten Timber. Er wordt nu in kaart gebracht hoe dat er precies voor staat bij FC Utrecht. De vraagprijs”, stelt Verweij in de Kick-Off podcast van De Telegraaf. Toch lijkt het geen gemakkelijke opgave om Timber terug te kopen. Meer clubs zijn immers geïnteresseerd in de jonge middenvelder. Vorige week werd bekend dat ook PSV een oogje heeft op Timber.

Daarnaast zal Ajax ook een serieuze transfersom moeten betalen voor Timber. “Er is wel serieuze interesse voor Timber, denk ik. Hij kan nu terug naar Ajax voor een flinke afkoopsom. Ik denk dat hij tussen de vijf en zeven miljoen moet kosten”, laat Verweij weten. Vorig seizoen vertrok Timber nog transfervrij bij Ajax. De club maakt dus indirect aardig wat verlies, mochten ze de middenvelder terugkopen.

Tot slot, meldt Verweij dat Ajax ook écht wil gaan voor een definitieve komst van Brian Brobbey. “Ajax maakt werk van Brobbey. Ze hebben zich gemeld bij Leipzig en willen hem ook volgend seizoen in Amsterdam hebben”, stelt de Ajax-watcher. Zo lijken er dus twee jeugdexponenten weer terug te keren in Amsterdam