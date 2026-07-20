Verweij begint plots over Cruijff: "Flesje Rioja opengetrokken"

Mike Verweij denkt dat Jordi Cruijff 'behoorlijk blij' is met de WK-winst van Spanje. De Spaanse nationale ploeg kroonde zich zondag tot wereldkampioen door in de finale Argentinië te verslaan.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf wordt de WK-winst van Spanje besproken, waarna Verweij de naam van Cruijff noemt. "Ik denk dat Jordi Cruijff wel een flesje Rioja heeft opengetrokken. Niet alleen omdat hij ook gewoon een Spanjaard is en heel veel bekenden heeft bij het Spaanse elftal. Hij zal ze het allerbeste gunnen. Maar hij heeft natuurlijk een behoorlijke Spaanse koers ingezet bij Ajax."

"Het blijkt dan toch wel... Ook Spaanse trainers die het wereldwijd heel erg goed doen. Dit is wel een heel mooi idee van voetbal. Dus als ze dit ook op Ajax kunnen projecteren, zou dat mooi zijn", aldus Verweij.