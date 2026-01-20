Verweij bevestigt: 'Ajax gaat voor die positie nog iemand halen'

Ajax is nog niet klaar op de transfermarkt en gaat zich deze winter sowieso nog versterken. Dat stelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De clubwatcher is ervan overtuigd dat de Amsterdammers alsnog een ervaren leider voor het middenveld binnenhalen.

"In eerste instantie is Oleksandr Zinchenko voor de nummer zes-positie niet gehaald", begint Verweij. "Maar daar zullen ze echt nog een leider moeten vinden, en dat gaan ze ook doen", klinkt het stellig.

Volgens Verweij zit de grootste uitdaging in de timing. "Het probleem is dat een aantal spelers nu nog denkt voor een kans te gaan bij hun club. Halverwege januari zien ze dan dat die kans er toch niet komt. En met het WK in aantocht willen ze ineens wél verhuurd worden."

Dat Ajax nadrukkelijk zoekt naar ervaring op het middenveld, is geen geheim. De afgelopen weken werden onder meer Daley Blind en Manuel Ugarte al genoemd als mogelijke versterkingen