Kick-off
Verweij bevestigt: 'Ajax gaat voor die positie nog iemand halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Verweij bevestigt: 'Ajax gaat voor die positie nog iemand halen'

Gijs Kila
bron: Kick-Off
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © Pro Shots

Ajax is nog niet klaar op de transfermarkt en gaat zich deze winter sowieso nog versterken. Dat stelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De clubwatcher is ervan overtuigd dat de Amsterdammers alsnog een ervaren leider voor het middenveld binnenhalen.

"In eerste instantie is Oleksandr Zinchenko voor de nummer zes-positie niet gehaald", begint Verweij. "Maar daar zullen ze echt nog een leider moeten vinden, en dat gaan ze ook doen", klinkt het stellig.

Volgens Verweij zit de grootste uitdaging in de timing. "Het probleem is dat een aantal spelers nu nog denkt voor een kans te gaan bij hun club. Halverwege januari zien ze dan dat die kans er toch niet komt. En met het WK in aantocht willen ze ineens wél verhuurd worden."

Dat Ajax nadrukkelijk zoekt naar ervaring op het middenveld, is geen geheim. De afgelopen weken werden onder meer Daley Blind en Manuel Ugarte al genoemd als mogelijke versterkingen

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Villarreal!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Villarreal. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Davy Klaassen

Klaassen reageert op Ajax-aanstelling: "Daar kijk ik naar uit"

0
Raúl Moro namens Ajax

'Moro in de belangstelling van vijf clubs; Ajax wil verkopen'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mike Verweij Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
za
21/02
Ajax
21:00
NEC Nijmegen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 19 36 52
2 Feyenoord 19 20 36
3 Ajax 19 11 34
4 NEC Nijmegen 18 15 32
5 FC Groningen 19 5 31
6 FC Twente 19 7 29
7 Sparta Rotterdam 19 -10 29
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd