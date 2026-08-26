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Verweij: "Bij Ajax is hij heel kort even op de radar verschenen"

Joram
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen en Mike Verweij vinden dat Ruben van Bommel in aanmerking komt voor een plek in de selectie van het Nederlands elftal. De nieuwe bondscoach Xavi Hernández maakt volgende maand zijn selectie bekend voor de Nations League-duels met Duitsland op 24 september en Servië op 27 september.

Van Bommel maakte zondag indruk tijdens de ruime overwinning van PSV op FC Groningen (5-1). De aanvaller was met zijn snelheid een constante dreiging en was betrokken bij vier van de vijf Eindhovense treffers. Driessen vindt dat Xavi niet moet aarzelen om te verjongen. "Je moet verjongen", adviseert hij de Spaanse bondscoach bij de podcast Kick-off. "Ik vind Cody Gakpo wel gewoon de eerste keus. Die was ook de beste bij Liverpool. Die moet je er niet uit knikkeren, maar Van Bommel deed het echt prima."

Ook Verweij is onder de indruk van de ontwikkeling van Van Bommel. Volgens de journalist speelde zijn voormalige club AZ een belangrijke rol in zijn doorbraak. "AZ heeft het toen aangedurfd om hem bij MVV op te halen, want daar speelde hij ook echt wel goed in de Keuken Kampioen Divisie. Toen heeft PSV hem ook gezien. Bij Ajax is hij ook heel kort even op de radar verschenen, misschien zelfs wel aangeboden, dat weet ik niet eens. Maar dan durft AZ het toch om daar zo'n speler te pakken, en dan zie je hoe dat uitpakt."

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