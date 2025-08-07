Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax bestuur & beleid

Verweij: "Dan bespaart Ajax nog eens bijna acht miljoen euro"

Bjorn
bron: De Telegraaf
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Ajax is bezig met een grote schoonmaak. De nodige overbodige spelers hebben al een andere club gevonden en dat scheelt flink in de salariskosten. Mike Verweij schetst de financiële situatie bij de Amsterdammers.

"Hoewel de transferinkomsten met 57,28 miljoen euro, waarvan de overstap van Jorrel Hato naar Chelsea voor 44,18 miljoen euro het overgrote deel voor zijn rekening neemt, tegenvallen, krijgt Ajax financieel steeds meer lucht", schrijft Verweij op de website van De Telegraaf. "Door het vertrek van Hato, Jordan Henderson, Akpom, Borna Sosa, Jakov Medic, Kristian Hlynsson, Kristian Rasmussen, Jay Gorter en Amourricho Van Axel-Dongen wordt er volgens bronnen binnen Ajax alleen al dit jaar ongeveer twintig miljoen euro (!) aan salarissen bespaard."

Dat is de erfenis van voormalig technisch directeur Sven Mislintat. "Mislintat strooide niet alleen met in totaal voor 59 seizoenen aan contracten, maar beloonde de spelers ook nog eens met kapitale salarissen", geeft Verweij aan. "Mochten Brian Brobbey, Sivert Mannsverk en Ahmetcan Kaplan, die eveneens een vertrekwens hebben, daadwerkelijk de deur achter zich dicht trekken, dan wordt er nog eens bijna acht miljoen euro bespaard."

Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws Mike Verweij
