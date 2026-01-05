Kick-off
'Hartman wilde wel naar Ajax': "Druk op hem is zo groot geworden"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ajax transfergeruchten en nieuws

Verweij: "Dan gaan ze toch wel een poging wagen om hem te halen"

Amber
bron: Kick-off Podcast
Mike Verweij
Mike Verweij

Ajax overweegt in deze transferperiode werk te maken van de komst van Stije Resink, maar alleen als Kenneth Taylor vertrekt uit Amsterdam. Dat stelt Ajax-volger Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Tegelijkertijd vreest hij dat Ajax in de strijd om de middenvelder van FC Groningen weleens te laat kan komen.

De naam van Resink circuleert niet alleen bij Ajax, maar ook bij PSV en Feyenoord. Volgens Verweij heeft de middenvelder straks volop keus. "Ik hoop voor Ajax dat ze dan niet achter het net vissen, want als bij PSV en Feyenoord spelers vertrekken, dan zullen zij ook met interesse naar Resink kijken."

Zolang Taylor nog onder contract staat in Amsterdam, kan Ajax volgens Verweij weinig ondernemen. "Ik denk dat ze bij Ajax hopen dat Taylor wordt verkocht en dan denk ik dat ze toch nog wel een poging gaan wagen om Resink te halen. Na dit seizoen heeft hij een gelimiteerde transfersom, dus Groningen kan op dit moment nog vragen wat het wil."

Valentijn Driessen plaatst echter kanttekeningen bij de haalbaarheid van die strategie. Hij ziet vooral obstakels bij een vertrek van Taylor. "Voor de grote Ajax-talenten was altijd veel belangstelling, maar Taylor komt op de een of andere manier heel moeilijk weg. Ik ben benieuwd of hij naar een club kan, waar hij zich ook in het Nederlands elftal kan spelen."

