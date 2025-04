Verweij: "Dat is een beetje de nachtmerrie van elke Ajax-supporter"

Als Sparta Rotterdam zondag weet te stunten in Amsterdam, wordt 'de nachtmerrie van elke Ajax-supporter' werkelijkheid. Dat stelt Mike Verweij, Ajax-watcher van De Telegraaf, in de nieuwste aflevering van de podcast Kick-off .

Tijdens de vooruitblik op Ajax - Sparta krijgt de wedstrijd extra lading vanwege de terugkeer van Maurice Steijn naar de Johan Cruijff ArenA. Steijn, die een teleurstellende periode als hoofdtrainer van Ajax achter de rug heeft, kan zijn oude club extra pijn doen. "Dat is een beetje de nachtmerrie van elke Ajax-supporter", zegt Verweij.

Verweij gaat vervolgens dieper in op waarom het avontuur van Steijn bij Ajax mislukte. "Vooral door toedoen van Sven Mislintat, die hem opzadelde met spelers waar hij helemaal niks mee kon", legt hij uit. "Als hij had geluisterd naar Maurice Steijn en een aantal van de spelers had gehaald die Maurice Steijn wilde hebben, dan had Maurice Steijn het, denk ik, veel beter gedaan dan nu. Dat was ook niet zo heel moeilijk, want het ging echt niet goed."

Collega Valentijn Driessen plaatst echter zijn vraagtekens bij de kansen van Sparta. "Waarom zou Sparta daar ineens punten halen?", vraagt hij zich hardop af.