Verweij: "Denk dat ze bij Ajax inmiddels een moord doen voor hem"

Brian Brobbey laat zich nadrukkelijk gelden bij Sunderland en dat blijft in Amsterdam niet onopgemerkt. Ajax-watcher Mike Verweij stelt in de podcast Kick-off van De Telegraaf dat de Amsterdammers zijn oude spits inmiddels goed kunnen gebruiken. Zondag bezorgde Brobbey Sunderland een punt tegen Tottenham Hotspur door tien minuten voor tijd de 1-1 te maken.

De aanvaller verruilde Ajax afgelopen zomer voor circa twintig miljoen euro voor de Engelse promovendus en groeit daar langzaam uit tot een belangrijke pion. Zijn treffer tegen Spurs was opnieuw beslissend. "Ik denk dat ze bij Ajax inmiddels een moord doen voor Brobbey", aldus Verweij. "Als hij dan beter benut zou worden dan vorig seizoen."

Brobbey is bij Sunderland nog niet onbetwist basisspeler, al krijgt hij de laatste weken wel steeds meer kansen vanaf de aftrap. Tegen Tottenham begon hij in de basis en betaalde dat vertrouwen terug met een doelpunt. "Het is nog niet dat hij onomstreden is en in alle wedstrijden scoort, sterker nog, hij mist ook daar zijn kansen. Maar het is toch knap wat hij daar nu laat zien, zo'n goal in zo'n wedstrijd", besluit Verweij.

Tot nu toe kwam Brobbey vijftien keer in actie voor Sunderland, waarin hij 613 minuten maakte en drie keer scoorde. Eerder was hij in november al matchwinner tegen Bournemouth (3-2), toen hij na zijn invalbeurt met een kopbal voor de winnende treffer zorgde.