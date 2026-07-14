Verweij: "Die deal staat inmiddels een beetje op losse schroeven"
Ajax gaat zich op korte termijn versterken met Marcos Leonardo. De spits wordt voor miljoenen overgenomen van Al-Hilal. Volgens Mike Verweij is Ajax al langere tijd bezig met de komst van Leonardo.
De aanvaller mocht vertrekken bij Al-Hilal vanwege de aanwezigheid van Karim Benzema en Darwin Nuñez. "Cruijff wist dat al een hele tijd. Die gesprekken zijn al een hele tijd gaande", onthult Verweij in Kick-off. "Deze week lekte uit dat Ajax geïnteresseerd is. Toen doken een heleboel clubs erbovenop. De keuring moet nog plaatsvinden en alles moet nog op papier gezet worden. Normaal gesproken komt dit goed", zei de clubwatcher maandag.
"Je ziet aan Ter Stegen dat het heel lang kan duren en dat het heel complex kan zijn. Die deal staat inmiddels een beetje op losse schroeven. Dit (de transfer van Leonardo, red.) lijkt goed te komen", aldus Verweij. Inmiddels is duidelijk dat Leonardo medisch gekeurd is. Het enige wat nu nog rest, is de officiële aankondiging.
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