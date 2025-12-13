Kick-off
Verweij: "Die is op de bestuursvergadering uit zijn plaat gegaan"
Ajax bestuur & beleid

Verweij: "Die is op de bestuursvergadering uit zijn plaat gegaan"

Amber
bron: Kick-off Podcast
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Een opvallend bestuursincident bij Ajax is aan het licht gekomen. Lex Hes, een invloedrijk lid en erelid van de businessclub van de Amsterdammers, is berispt na zijn gedrag tijdens een recente bestuursvergadering. Dat onthult Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf, waarin hij ook ingaat op ontwikkelingen binnen de Raad van Commissarissen.

"Er is ook nog bestuurlijk nieuws over Ajax. Een enorme affaire", begint Verweij met gevoel voor ironie. "Een heel prominent lid van de businessclub en erelid van die club: Lex Hes. Iemand die ten tijde van de fluwelen revolutie een vertrouweling was van Johan Cruijff en ook wel een belangrijke rol speelde. Die is berispt door de bestuursraad."

Volgens Verweij ging Hes tijdens de vergadering flink tekeer. "Die is op de bestuursvergadering helemaal uit zijn plaat gegaan. Hij heeft een aantal dingen geroepen over de bestuursraad. Het was hard, maar niet heel vervelend. Hij zei: 'De bestuursraad excelleert in het maken van foute keuzes, dat ze zich moesten schamen en dat zij fout op fout maakten.' Als hij dat nog een keer doet, wordt hij geroyeerd."

Naast deze berisping is er ook nieuws rondom de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Verweij deelt dat meerdere namen rondzingen. "Het is nog niet definitief, maar wij hebben al eerder geroepen dat Lesley Bamberger genoemd wordt als voorzitter van de RvC. Edo Ophof wordt de nieuwe voetbalcommissaris. Marry de Gaay Fortman, een juriste, wordt genoemd als een van de vrouwen die moet toetreden tot de RvC."

Tot slot noemt Verweij nog een andere bekende naam. "Ook de naam van Duncan Stutterheim zingt rond, maar dat is niet heel logisch. Een derde van de RvC moet vrouw zijn, dat is zo bij beursgenoteerde bedrijven. Als Stutterheim dan komt, moeten er nog twee vrouwen bij."

Ajax bestuur & beleid Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Mike Verweij
