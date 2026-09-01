Verweij doet onthulling over Ajax-transfer: "Ze waren doodsbang"
Mike Verweij is enthousiast over de verrassende komst van Sofyan Amrabat naar Ajax. De journalist van De Telegraaf denkt dat de ervaren middenvelder precies het type speler is dat de Amsterdammers nodig hebben en onthult tegelijkertijd hoe Ajax de transfer tot het laatste moment geheim probeerde te houden.
"Het is echt een nummer zes. Drie WK’s, drie Afrika Cups, 78 interlands voor Marokko. Hij heeft in de Premier League, La Liga en Serie A gespeeld. Ik denk dat het een hele goede aanwinst is voor Ajax."
Volgens Verweij kan Ajax vooral de fysieke kwaliteiten van de dertigjarige Amrabat goed gebruiken. "Het is echt een powerhouse en dat kan Ajax wel gebruiken. Als je kijkt wie er stonden in de opbouw en dat waren Janse, Bouwman en daarvoor stond Mokio. Dat is natuurlijk veel te licht. Míchel is hartstikke blij met zo’n speler."
Verweij kreeg zaterdagmiddag al te horen dat Amrabat op weg was naar Amsterdam. Ajax wilde echter koste wat kost voorkomen dat de transfer voortijdig naar buiten kwam. "Het kwam als een donderslag bij een heldere hemel. Ik stuurde om half vijf op zaterdag een appje naar Jordi Cruijff, want ik kreeg de tip: Amrabat komt naar Ajax. Geen enkele reactie en toen later werd uitgelegd dat ze de totale controle wilden hebben over die deal."
Daar had Ajax volgens de journalist een duidelijke reden voor. "Ze waren doodsbang dat, als dit eerder was uitgelekt, er nog kapers op de kust waren geweest. Want er zijn veel clubs die meer salaris kunnen betalen dan Ajax."
Verweij doet onthulling over Ajax-transfer: "Ze waren doodsbang"
VIDEO | Ajax-supporter zwaar mishandeld na ruzie om gratis sjaal
Zakaria Ouazane weg bij Ajax: "Dat is uiteindelijk het doel!"
Rob Jansen looft beleid Ajax: "Ze staan 60 miljoen in de plus"
'Ajax wil ervaren middenvelder op huurbasis naar Amsterdam halen'
'Ajax en Cruijff bereiken akkoord over talentvolle aanvaller'
'Azzedine Ounahi verkast niet naar Ajax; Girona bereikt akkoord'
Oud-Ajacied Bakker kan op zoek naar nieuwe club: contract ontbonden
'Salah-Eddine kan in Engeland ploeggenoot worden van oud-Ajacied'
'Adingra onderweg naar Amsterdam, huurdeal met optie tot koop'
'Meer financiële details over aanstaande Kehrer-deal bekend'
'FC Utrecht wil spoedig poging wagen voor aanvaller van Ajax'
Directeur bevestigt interesse Ajax: "Daarom willen clubs hem hebben"
'Ajax op hoofdlijnen akkoord, beoogde aanwinst komt naar Amsterdam'
'Oud-Ajacied maakt op huurbasis terugkeer bij Eredivisionist'
Ajax verhuurt jonge doelman aan KKD-club, ook optie tot koop
'Ajax maakt werk van komst talent (19) uit opleiding Espanyol'
'Duitse tak van Sky zet streep door Ajax-gerucht over verdediger'
'ESPN meldt akkoord: Ajax heeft opvolger van Mika Godts binnen'
'Ajax dicht bij aantrekken van 28-voudig Duits international'
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor topper tussen Ajax en PSV
Van der Vaart kritisch op Ajax-talent: "Hij denkt dat hij beter is"
NAC Breda haalt voormalig Ajax-talent terug naar Nederland
'Ajax nadert akkoord over aanvaller: koopoptie van 16 miljoen'
'Serie A-club denkt serieus aan voormalig Ajacied Brian Brobbey'
Van der Gijp kraakt Ajacied: "Hij kan niet zo goed voetballen"
'Ajax in gesprek met Sunderland over transfer vleugelaanvaller'
Thom van Bergen mogelijke optie voor Ajax? "Als hij zo doorgaat..."
'PSV pusht, Ajax neemt gas terug in transferstrijd om Ounahi'
'FC Utrecht haalt geflopte Ajax-verdediger terug naar Nederland'