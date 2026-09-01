Verweij doet onthulling over Ajax-transfer: "Ze waren doodsbang"

Mike Verweij is enthousiast over de verrassende komst van Sofyan Amrabat naar Ajax. De journalist van De Telegraaf denkt dat de ervaren middenvelder precies het type speler is dat de Amsterdammers nodig hebben en onthult tegelijkertijd hoe Ajax de transfer tot het laatste moment geheim probeerde te houden.

"Het is echt een nummer zes. Drie WK’s, drie Afrika Cups, 78 interlands voor Marokko. Hij heeft in de Premier League, La Liga en Serie A gespeeld. Ik denk dat het een hele goede aanwinst is voor Ajax."

Volgens Verweij kan Ajax vooral de fysieke kwaliteiten van de dertigjarige Amrabat goed gebruiken. "Het is echt een powerhouse en dat kan Ajax wel gebruiken. Als je kijkt wie er stonden in de opbouw en dat waren Janse, Bouwman en daarvoor stond Mokio. Dat is natuurlijk veel te licht. Míchel is hartstikke blij met zo’n speler."