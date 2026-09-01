Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Verweij doet onthulling over Ajax-transfer: "Ze waren doodsbang"

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Mike Verweij is enthousiast over de verrassende komst van Sofyan Amrabat naar Ajax. De journalist van De Telegraaf denkt dat de ervaren middenvelder precies het type speler is dat de Amsterdammers nodig hebben en onthult tegelijkertijd hoe Ajax de transfer tot het laatste moment geheim probeerde te houden.

"Het is echt een nummer zes. Drie WK’s, drie Afrika Cups, 78 interlands voor Marokko. Hij heeft in de Premier League, La Liga en Serie A gespeeld. Ik denk dat het een hele goede aanwinst is voor Ajax."

Volgens Verweij kan Ajax vooral de fysieke kwaliteiten van de dertigjarige Amrabat goed gebruiken. "Het is echt een powerhouse en dat kan Ajax wel gebruiken. Als je kijkt wie er stonden in de opbouw en dat waren Janse, Bouwman en daarvoor stond Mokio. Dat is natuurlijk veel te licht. Míchel is hartstikke blij met zo’n speler."

Verweij kreeg zaterdagmiddag al te horen dat Amrabat op weg was naar Amsterdam. Ajax wilde echter koste wat kost voorkomen dat de transfer voortijdig naar buiten kwam. "Het kwam als een donderslag bij een heldere hemel. Ik stuurde om half vijf op zaterdag een appje naar Jordi Cruijff, want ik kreeg de tip: Amrabat komt naar Ajax. Geen enkele reactie en toen later werd uitgelegd dat ze de totale controle wilden hebben over die deal."

Daar had Ajax volgens de journalist een duidelijke reden voor. "Ze waren doodsbang dat, als dit eerder was uitgelekt, er nog kapers op de kust waren geweest. Want er zijn veel clubs die meer salaris kunnen betalen dan Ajax."

Gerelateerd:
Ajax-fan wordt zwaar mishandeld

VIDEO | Ajax-supporter zwaar mishandeld na ruzie om gratis sjaal

0
Zakaria Ouazane

Zakaria Ouazane weg bij Ajax: "Dat is uiteindelijk het doel!"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mike Verweij Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Robert Maaskant

Maaskant niet vrolijk: "Dan worden de spelers niet meer beter"

0
Chris Woerts

Woerts wil Eredivisie op de schop: "We moeten naar minder clubs"

0
Steven Berghuis bij FC Sion

VIDEO | Samenvatting: Ajax boekt belangrijke zege bij FC Sion

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Verweij doet onthulling over Ajax-transfer: "Ze waren doodsbang"

VIDEO | Ajax-supporter zwaar mishandeld na ruzie om gratis sjaal

Zakaria Ouazane weg bij Ajax: "Dat is uiteindelijk het doel!"

Rob Jansen looft beleid Ajax: "Ze staan 60 miljoen in de plus"

'Ajax wil ervaren middenvelder op huurbasis naar Amsterdam halen'

'Ajax en Cruijff bereiken akkoord over talentvolle aanvaller'

'Azzedine Ounahi verkast niet naar Ajax; Girona bereikt akkoord'

Oud-Ajacied Bakker kan op zoek naar nieuwe club: contract ontbonden
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws