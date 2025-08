Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"

"Zij moeten verkocht worden voordat er een linksback en een nummer zes gehaald kunnen worden", zegt Verweij over Ahmetcan Kaplan, Chuba Akpom, Sivert Mannsverk en ook Brian Brobbey. "In het kader van het verwachtingspatroon - dat er na de transfer van Hato even een linksback, een zes en een centrale verdediger gehaald kan worden - is dat wel iets dat Ajax moet managen. De fans denken dat die spelers gaan komen, maar die gaan niet komen zonder dat er eerst wordt verkocht."

Het slijten van de spelers lukt echter nog niet heel erg. Vanuit het Midden-Oosten was er interesse voor Akpom, maar de Engelsman wil zelf niet die kant op. "Ajax moet eerst verkopen voordat er verdere versterkingen kunnen komen. Dat komt uiteindelijk wel goed. Ajax heeft alleen de pech dat er - en dan zul je zien dat er morgen één verkocht wordt, zo snel kan het namelijk gaan - voor Akpom, Mannsverk, Kaplan en Brobbey bijna geen interesse is", stelt Verweij.