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Verweij duidelijk: "Het zou heel gek zijn als Ajax hem laat gaan"

Joram
Mike Verweij en Valentijn Driessen
Mike Verweij en Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Mike Verweij verwacht niet dat Ajax Youri Baas tijdens de winterstop laat vertrekken. Volgens de journalist van De Telegraaf wil de club vol voor de landstitel gaan. Daarnaast denkt Verweij dat Ajax op de langere termijn meer mogelijkheden ziet in Dies Janse. De verdediger zou door zijn fysieke profiel aantrekkelijker kunnen zijn voor clubs uit de Premier League.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf bespreekt Verweij de kans dat Ajax in de winterstop naar een bod op Baas luistert. "Het hangt er een beetje vanaf hoe Ajax ervoor staat. Ze zullen alles inzetten op de titel en het zal heel gek zijn om Baas in de winterstop te gaan verkopen als je daar vol voor strijd."

Verweij verwacht dat Ajax uiteindelijk meer toekomst ziet in Janse. "Ik denk dat Ajax uiteindelijk meer toekomst in Janse ziet. Je moet ook kijken naar welke speler kan je het beste verkopen en Janse heeft veel meer het profiel voor de Premier League. Hij is groot, sterk, kan goed voetballen, opbouwen en bij Baas weet ik niet of een Premier League-club hem snel zou kopen met zijn fysiek."

Ook Owen Wijndal komt ter sprake. De linksback leek op weg naar een vertrek, maar een ontbinding van zijn contract ging op het laatste moment niet door. Volgens Verweij is de situatie inmiddels veranderd. "Je ziet nu zelfs, het contract van Wijndal zou worden ontbonden, dat ging om bijzondere redenen op het laatste moment niet door. Ik denk zelfs dat Míchel op dit moment zelfs dolblij is dat Wijndal nog deel uitmaakt van de selectie."

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