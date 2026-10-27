Verweij duidelijk: "Het zou heel gek zijn als Ajax hem laat gaan"

In de podcast Kick-off van De Telegraaf bespreekt Verweij de kans dat Ajax in de winterstop naar een bod op Baas luistert. "Het hangt er een beetje vanaf hoe Ajax ervoor staat. Ze zullen alles inzetten op de titel en het zal heel gek zijn om Baas in de winterstop te gaan verkopen als je daar vol voor strijd."

Verweij verwacht dat Ajax uiteindelijk meer toekomst ziet in Janse. "Ik denk dat Ajax uiteindelijk meer toekomst in Janse ziet. Je moet ook kijken naar welke speler kan je het beste verkopen en Janse heeft veel meer het profiel voor de Premier League. Hij is groot, sterk, kan goed voetballen, opbouwen en bij Baas weet ik niet of een Premier League-club hem snel zou kopen met zijn fysiek."