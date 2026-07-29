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Verweij en Ajax-fans lyrisch over Ajacied: "Een zegen voor Ajax"

Gijs Kila
bron: Twitter
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Abdellah Ouazane heeft een uitstekende indruk achtergelaten tijdens de oefenwedstrijd van Ajax tegen Burnley. De zeventienjarige middenvelder begon in de basis, maakte de 2-1 en kon na afloop rekenen op veel lof van supporters én Ajax-watcher Mike Verweij.

Ouazane vormde samen met Jinairo Johnson en Jorthy Mokio het middenveld en betaalde het vertrouwen van de technische staf terug met een doelpunt. Op sociale media spreken veel Ajax-supporters hun enthousiasme uit over de ontwikkeling van het talent, dat de afgelopen maanden nadrukkelijk op de deur klopte.

Ook Verweij is onder de indruk van de middenvelder. "Kan wel wat Abdellah Ouazane. Een zegen voor Ajax dat de transfer van de 17-jarige naar Real Madrid niet doorging. Laten bijtekenen op Ouazanes achttiende zal een van de topprioriteiten van Jordi Cruijff zijn."

De woorden van Verweij verwijzen naar de transferperikelen van vorig jaar. Ouazane leek op weg naar Real Madrid, maar die overstap ketste uiteindelijk af. Daardoor bleef het toptalent behouden voor Ajax.

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