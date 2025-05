Verweij: "Feyenoord is op dat vlak wel een voorbeeld voor Ajax"

Mike Verweij heeft zich positief geuit over de keuze van Feyenoord om Robin van Persie aan te stellen. Volgens de Ajax-watcher toont de Rotterdamse club daarmee goed beleid richting een clubicoon. In de Kick-Off -podcast van De Telegraaf vergelijkt hij dit met hoe Ajax is omgegaan met John Heitinga en noemt hij Feyenoord op dit vlak een voorbeeld voor de Amsterdammers.

"Ik denk dat Feyenoord wel een voorbeeld is voor Ajax", zo begint Verweij. Het is een gedurfde uitspraak van de Ajax-watcher, maar de journalist legt uit waarom: "Als je ziet hoe Feyenoord nu met een clubjongen als Van Persie omgaat en hoe Ajax is omgegaan met een clubjongen als Heitinga… Qua prestaties doen ze het ongeveer even goed."

"Iedereen is dat vergeten, maar Heitinga begon met zeven overwinningen", vult Verweij zichzelf aan. "Dat was toen wel het moment geweest voor Van der Sar om te zeggen: we geven jou volgend jaar het vertrouwen. Dat heeft Van Persie natuurlijk ook komend seizoen."

"Feyenoord gaat Van Persie steunen met een aantal goede aankopen", weet Verweij. "Die willen die selectie echt goed gaan versterken. Als je leest hoe respectvol David Hancko over de werkwijze van Van Persie praat, dan kan daar iets heel moois gaan ontstaan. Heitinga had de pech, die werd weggestuurd door Sven Mislintat."

"Als Van der Sar ervoor had gezorgd dat Mislintat niet was gekomen, het contract van Heitinga niet had verlengd en de 125 miljoen van Mislintat besteed had aan goede spelers, dan was Heitinga ook veel verder geweest in zijn trainerscarrière", besluit Verweij.