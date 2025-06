Verweij geeft update: "Ajax heeft er voor nu streep doorgezet"

Ajax is op zoek naar een nieuwe doelman en kwam in die zoektocht uit bij Roefs. De kans dat de Jong Oranje-international naar Amsterdam komt is echter niet heel groot. "Roefs vinden ze op dit moment te duur. Daar hebben ze op dit moment een streep doorheen gezet", legt Mike Verweij uit in de podcast Kick-off van de Telegraaf.

Een andere doelman die in beeld zou zijn bij Ajax is Vítezslav Jaros, maar meerdere clubs hebben de Tsjech van Liverpool op de radar. Jaros geld momenteel echter als topkandidaat voor Ajax. "Dat kan morgen weer anders zijn. Maar ze gaan nu vol voor Jaros", weet Verweij. "De derde doelman van Liverpool. Het zou een huuroptie zijn."